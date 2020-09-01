Возле офиса Зеленского задержали мужчину с похожим на гранату предметом

Во время патрулирования Банковой улицы сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Мужчину 1966 года рождения доставили в отделение полиции, а предмет изъяли, рассказали в нацполиции.