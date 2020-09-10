Трамп рассказал о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоров, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его!», — написал Трамп.
Весной ряд японских, южнокорейских и других СМИ сообщили о «вегетативном состоянии» или смерти лидера КНДР после его отсутствия на ряде государственных праздников.
Позднее власти Северной Кореи опровергли слухи о тяжелой болезни лидера страны. 26 апреля центральное радио КНДР сообщило, что он занят «активной деятельностью», и распространило его поздравление рабочим стройки в городе Самчжиен.