В МИД России заявили об отдалении стабилизации отношений с США
Перспектива относительной стабилизации отношений России и США все больше отдаляется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые санкции Вашингтона против трех граждан России.
«Под американские рестрикции подвели еще три гражданина РФ. Данное решение не содержит ничего кроме сигнала следовать ставшей обыденной линии по голословному обвинению россиян в неких нежелательных действиях, которые приписываются американскими властями российскому «Агентству интернет исследований»», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Она отметила, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах. Нынешние действия Вашингтона говорят о намерениях действовать курсом дальнейшего обострения двусторонних отношений, это осознанный выбор американских властей, подчеркнула Захарова. «Искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут. Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется», — резюмировала она.
10 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы».
Под санкции попали россияне Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые, по заявлению Минфина США, будучи сотрудниками «Агентства интернет исследований», известного как «фабрика троллей», якобы использовали криптовалюту для финансирования «непрерывных злонамеренных операций для влияния по всему миру».
Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. В американском ведомстве утверждают, что он более 10 лет был «российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами.