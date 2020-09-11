В МИД России заявили об отдалении стабилизации отношений с США

Она отметила, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах. Нынешние действия Вашингтона говорят о намерениях действовать курсом дальнейшего обострения двусторонних отношений, это осознанный выбор американских властей, подчеркнула Захарова. «Искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут. Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется», — резюмировала она.