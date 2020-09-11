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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

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Визит Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным». Формат визита не предполагает подписания каких-либо документов, а также итоговой пресс-конференции президентов, следует из ответов Пескова на вопросы журналистов.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров», — допустил он. Открытыми для прессы будут лишь вступительные слова президентов, ответил Песков журналистам. Где именно состоятся переговоры, он сказать отказался, пообещав сообщить об этом своевременно.

О будущей встрече президентов стало известно в последний день августа. Песков говорил, что она состоится в течение ближайших двух недель. Перед этим Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров — в том числе обсудили ситуацию с протестами, которые продолжаются в республике с 9 августа, после президентских выборов.

3 сентября в Минске с Лукашенко встретился премьер-министр России Михаил Мишустин. Встреча носила закрытый характер. Ранее в Москву приезжал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, который пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Москва неоднократно высказывала свою позицию относительно событий в Белоруссии. В частности, российский президент говорил о недопустимости вмешательства извне во внутренние дела республики, где с 9 августа продолжаются протесты из-за результатов выборов президента.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о планах поставить «жирную точку» по договоренностям с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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