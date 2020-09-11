Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

О будущей встрече президентов стало известно в последний день августа. Песков говорил, что она состоится в течение ближайших двух недель. Перед этим Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров — в том числе обсудили ситуацию с протестами, которые продолжаются в республике с 9 августа, после президентских выборов.