Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
«Визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным». Формат визита не предполагает подписания каких-либо документов, а также итоговой пресс-конференции президентов, следует из ответов Пескова на вопросы журналистов.
«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров», — допустил он. Открытыми для прессы будут лишь вступительные слова президентов, ответил Песков журналистам. Где именно состоятся переговоры, он сказать отказался, пообещав сообщить об этом своевременно.
О будущей встрече президентов стало известно в последний день августа. Песков говорил, что она состоится в течение ближайших двух недель. Перед этим Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров — в том числе обсудили ситуацию с протестами, которые продолжаются в республике с 9 августа, после президентских выборов.
3 сентября в Минске с Лукашенко встретился премьер-министр России Михаил Мишустин. Встреча носила закрытый характер. Ранее в Москву приезжал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, который пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Москва неоднократно высказывала свою позицию относительно событий в Белоруссии. В частности, российский президент говорил о недопустимости вмешательства извне во внутренние дела республики, где с 9 августа продолжаются протесты из-за результатов выборов президента.