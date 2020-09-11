Трамп анонсировал подписание мирного договора между Израилем и Бахрейном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Бахрейн при посредничестве США договорились в ближайшее время подписать мирный договор и установить дипломатические связи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Сегодня произошло очередное историческое достижение! Два наших великих друга, Израиль и Королевство Бахрейн, согласились подписать мирный договор», — заявил Трамп. Он добавил, что за последние 30 дней Бахрейн стал второй арабской страной, которая заключит мир с Израилем.
Президент США также опубликовал в соцсети копию совместного заявления Израиля, Бахрейна и США, где говорится о достижении вышеуказанных договоренностей. Кроме того, стороны подчеркнули приверженность к работе над разрешением палестино-израильского конфликта.
В заявлении также отмечается, что налаживание прямого диалога и связей между двумя странами «позволит продолжить позитивную трансформацию Ближнего Востока и увеличить уровень стабильности, безопасности и благополучия в регионе».
Ранее в августе Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений при посредничестве Вашингтона.