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Трамп анонсировал подписание мирного договора между Израилем и Бахрейном

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Бахрейн при посредничестве США договорились в ближайшее время подписать мирный договор и установить дипломатические связи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня произошло очередное историческое достижение! Два наших великих друга, Израиль и Королевство Бахрейн, согласились подписать мирный договор», — заявил Трамп. Он добавил, что за последние 30 дней Бахрейн стал второй арабской страной, которая заключит мир с Израилем.

Президент США также опубликовал в соцсети копию совместного заявления Израиля, Бахрейна и США, где говорится о достижении вышеуказанных договоренностей. Кроме того, стороны подчеркнули приверженность к работе над разрешением палестино-израильского конфликта.

В заявлении также отмечается, что налаживание прямого диалога и связей между двумя странами «позволит продолжить позитивную трансформацию Ближнего Востока и увеличить уровень стабильности, безопасности и благополучия в регионе».

Ранее в августе Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений при посредничестве Вашингтона.

Ранее по теме: Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных