Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений, следует из совместного заявления с США, которое опубликовал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020
Делегации двух стран в ближайшие недели намерены подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямых рейсов, безопасности, телекоммуникаций и технологий, говорится в документе.
Согласно документу, Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане президента США «Видение мира» и направит усилия на расширение связей с другими странами в арабском и мусульманском мире.
В январе 2020 г. Трамп представил политический план палестино-израильского урегулирования, который вызвал протесты палестинцев и осуждение со стороны лидеров Ирана и Турции. Сообщалось, что план предусматривает создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. Иерусалим останется столицей Израиля, заявлял Трамп. План также предполагал, что территория Палестины станет вдвое больше, если палестинцы согласятся на «сделку века». План также подразумевал признание суверенитета Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария).