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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений, следует из совместного заявления с США, которое опубликовал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Делегации двух стран в ближайшие недели намерены подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямых рейсов, безопасности, телекоммуникаций и технологий, говорится в документе.

Согласно документу, Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане президента США «Видение мира» и направит усилия на расширение связей с другими странами в арабском и мусульманском мире.

Мирный план Трампа вряд ли будет принят

Но может подтолкнуть к возобновлению переговоров Израиля и палестинцев

В январе 2020 г. Трамп представил политический план палестино-израильского урегулирования, который вызвал протесты палестинцев и осуждение со стороны лидеров Ирана и Турции. Сообщалось, что план предусматривает создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. Иерусалим останется столицей Израиля, заявлял Трамп. План также предполагал, что территория Палестины станет вдвое больше, если палестинцы согласятся на «сделку века». План также подразумевал признание суверенитета Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных