Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

В январе 2020 г. Трамп представил политический план палестино-израильского урегулирования, который вызвал протесты палестинцев и осуждение со стороны лидеров Ирана и Турции. Сообщалось, что план предусматривает создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. Иерусалим останется столицей Израиля, заявлял Трамп. План также предполагал, что территория Палестины станет вдвое больше, если палестинцы согласятся на «сделку века». План также подразумевал признание суверенитета Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария).