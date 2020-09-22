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Путин заявил об опасности бесконтрольного распространения цифровых технологий

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Неуправляемое распространение новых цифровых технологий создает глобальные риски, потому что они могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, которые могут использовать их как оружие. Об этом заявил в видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин.

Глава государства оценил вклад инноваций как в борьбу с коронавирусной инфекцией, так и в перестройку торговли, сферы услуг и образования для их функционирования в период пандемии, однако предупредил о рисках, которые несет развитие цифровых технологий.

«Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски», ‒ цитирует выступление Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, вопросы кибербезопасности должны обсуждаться на глобальном уровне, в том числе на площадке ООН. «Важно услышать, воспринять опасения людей – насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность», ‒ сказал Путин.

«Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами», ‒ подчеркнул российский лидер. Путин отметил, что потенциальные угрозы от инноваций касаются не только безопасности в военной сфере, но и «традиций, права, морали человеческого общения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных