Путин заявил об опасности бесконтрольного распространения цифровых технологий

Неуправляемое распространение новых цифровых технологий создает глобальные риски, потому что они могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, которые могут использовать их как оружие. Об этом заявил в видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин.