Путин заявил об опасности бесконтрольного распространения цифровых технологий
Неуправляемое распространение новых цифровых технологий создает глобальные риски, потому что они могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, которые могут использовать их как оружие. Об этом заявил в видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин.
Глава государства оценил вклад инноваций как в борьбу с коронавирусной инфекцией, так и в перестройку торговли, сферы услуг и образования для их функционирования в период пандемии, однако предупредил о рисках, которые несет развитие цифровых технологий.
«Цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и также, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски», ‒ цитирует выступление Путина пресс-служба Кремля.
По его словам, вопросы кибербезопасности должны обсуждаться на глобальном уровне, в том числе на площадке ООН. «Важно услышать, воспринять опасения людей – насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность», ‒ сказал Путин.
«Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами», ‒ подчеркнул российский лидер. Путин отметил, что потенциальные угрозы от инноваций касаются не только безопасности в военной сфере, но и «традиций, права, морали человеческого общения».