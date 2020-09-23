Госдеп призвал Минск отпустить арестованного политтехнолога Шклярова
США требуют от Минска освободить задержанного два месяца назад и арестованного американского гражданина, экс-политтехнолога Ксении Собчак Виталия Шклярова, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
«Когда мы считаем, что гражданин США задержан необоснованно, как в случае с Виталием Шкляровым, мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость», — говорится в сообщении. Пресс-служба Совета национальной безопасности США уточняет, что Шкляров является супругом американского дипломата.
«У правительства США нет более приоритетных дел, чем защита граждан США за границей», — добавили в госдепартаменте.
Белорусские спецслужбы задержали российского политтехнолога Шклярова в конце июля. По данным КГБ Белоруссии, он консультировал администраторов различных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому.
Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель и бывшего президента США Барака Обамы.