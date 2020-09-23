Госдеп призвал Минск отпустить арестованного политтехнолога Шклярова

Белорусские спецслужбы задержали российского политтехнолога Шклярова в конце июля. По данным КГБ Белоруссии, он консультировал администраторов различных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому.