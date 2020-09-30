Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Посол Азербайджана заявил о последствиях признания независимости Карабаха

Ведомости

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха станет «сожжением мостов» и приведет к крайне негативной реакции, заявил в интервью телеканалу РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он. Бюльбюль-оглы подчеркнул, что до этого премьер-министр Армении Никола Пашинян «жег мосты» жесткими заявлениями относительно Нагорного Карабаха. Также посол выразил мнение, что сейчас Армения пытается столкнуть на «маленьком кусочке земли» Россию и Турцию. Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией, а президент страны Реджеп Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории. 

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что цель Азербайджана сейчас — не выгнать оттуда армян, а вернуть на территорию азербайджанцев. Он отметил, что конфликт мог бы решиться, если бы Армения вывела свои подразделения с территории Карабаха, открыла границы и возобновила торговлю.

Ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Он также сказал, что страна пока не планирует обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с текущей ситуацией.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение. 

Ранее по теме: Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространстве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных