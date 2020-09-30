Посол Азербайджана заявил о последствиях признания независимости Карабаха

«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он. Бюльбюль-оглы подчеркнул, что до этого премьер-министр Армении Никола Пашинян «жег мосты» жесткими заявлениями относительно Нагорного Карабаха. Также посол выразил мнение, что сейчас Армения пытается столкнуть на «маленьком кусочке земли» Россию и Турцию. Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией, а президент страны Реджеп Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории.