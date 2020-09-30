Посол Азербайджана заявил о последствиях признания независимости Карабаха
«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он. Бюльбюль-оглы подчеркнул, что до этого премьер-министр Армении Никола Пашинян «жег мосты» жесткими заявлениями относительно Нагорного Карабаха. Также посол выразил мнение, что сейчас Армения пытается столкнуть на «маленьком кусочке земли» Россию и Турцию. Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией, а президент страны Реджеп Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории.
Бюльбюль-оглы подчеркнул, что цель Азербайджана сейчас — не выгнать оттуда армян, а вернуть на территорию азербайджанцев. Он отметил, что конфликт мог бы решиться, если бы Армения вывела свои подразделения с территории Карабаха, открыла границы и возобновила торговлю.
Ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Он также сказал, что страна пока не планирует обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с текущей ситуацией.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение.