Песков отказался оценивать слова Байдена о Трампе

«Мы, естественно, как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США, мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем и новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», — сказал Песков.