Песков отказался оценивать слова Байдена о Трампе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «щенком Путина».
«Мы, естественно, как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США, мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем и новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», — сказал Песков.
Ранее в ходе теледебатов Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Кроме того, он обвинил Трампа в попытках избежать критики в адрес России.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.