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Песков отказался оценивать слова Байдена о Трампе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать слова кандидата в президенты США Джо Байдена, который назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «щенком Путина».

«Мы, естественно, как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США, мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем и новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», — сказал Песков.

Ранее в ходе теледебатов Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Кроме того, он обвинил Трампа в попытках избежать критики в адрес России.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.

Ранее по теме: Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных