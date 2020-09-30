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Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России

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Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего президента США Дональда Трампа в попытках избежать критики в адрес России, передает ТАСС.

«Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими. Он — собачонка Путина. Он все еще отказывается даже сказать что-либо (президенту России Владимиру) Путину о наградах за головы американских солдат», — сказал Байден в ходе теледебатов с Трампом. Он рассказал, что встречался с Путиным и «ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим». «Во время правления этого президента (Трампа) мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими», — сказал Байден.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.

Ранее по теме: Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных