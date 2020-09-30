Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России

«Во время правления этого президента мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими. Он — собачонка Путина. Он все еще отказывается даже сказать что-либо (президенту России Владимиру) Путину о наградах за головы американских солдат», — сказал Байден в ходе теледебатов с Трампом. Он рассказал, что встречался с Путиным и «ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим». «Во время правления этого президента (Трампа) мы стали слабее, немощнее, беднее, более разобщенными, более жестокими», — сказал Байден.