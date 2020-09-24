Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Президент США Дональд Трамп, который участвует в президентских выборах 2020 г., отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену в случае проигрыша выборов, передает CNBC.
Трамп раскритиковал бюллетени для голосования по почте как «подверженные массовому мошенничеству». «Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», – отметил он.
По данным CNBC, президент при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями. На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение». Кампания Байдена в ответ на слова Трампа заявила: «Американский народ будет решать эти выборы. А правительство Соединенных Штатов вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома».
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.