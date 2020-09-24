Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

По данным CNBC, президент при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями. На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение». Кампания Байдена в ответ на слова Трампа заявила: «Американский народ будет решать эти выборы. А правительство Соединенных Штатов вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома».