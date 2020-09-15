Штаб Трампа использовал фото российских истребителей в рекламе выборов

Это не первый раз, когда американские политики используют в своей рекламе российскую военную технику, отмечает издание. В октябре 2019 г. член палаты представителей конгресса Брайан Маст опубликовал на своей странице в Twitter поздравление граждан с днем ВМС США, сопроводив текст снимком линейного крейсера «Петр Великий».