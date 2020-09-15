Штаб Трампа использовал фото российских истребителей в рекламе выборов
Штаб действующего президента США Дональда Трампа в предвыборном ролике призвал поддержать американские войска, использовав на последних кадрах фотографию силуэтов трех солдат, шагающих на закате на фоне российских истребителей, сообщает Politico. Видео впервые появилось 8 сентября.
«Это определенно МиГ-29», – приводит издание слова одного из разработчиков самолетов F-16 и A-10 для ВВС США Пьера Спрея. МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным «Российской самолетостроительной корпорацией «Миг» и запущенным в эксплуатацию в 1983 г.
При этом директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов также подтвердил Politico, что на фото изображены именно МиГ-29. Он также добавил, что солдат справа несет автомат Калашникова (АК74).
Это не первый раз, когда американские политики используют в своей рекламе российскую военную технику, отмечает издание. В октябре 2019 г. член палаты представителей конгресса Брайан Маст опубликовал на своей странице в Twitter поздравление граждан с днем ВМС США, сопроводив текст снимком линейного крейсера «Петр Великий».
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.