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Штаб Трампа использовал фото российских истребителей в рекламе выборов

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Штаб действующего президента США Дональда Трампа в предвыборном ролике призвал поддержать американские войска, использовав на последних кадрах фотографию силуэтов трех солдат, шагающих на закате на фоне российских истребителей, сообщает Politico. Видео впервые появилось 8 сентября.

«Это определенно МиГ-29», – приводит издание слова одного из разработчиков самолетов F-16 и A-10 для ВВС США Пьера Спрея. МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным «Российской самолетостроительной корпорацией «Миг» и запущенным в эксплуатацию в 1983 г.

При этом директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов также подтвердил Politico, что на фото изображены именно МиГ-29. Он также добавил, что солдат справа несет автомат Калашникова (АК74).

Это не первый раз, когда американские политики используют в своей рекламе российскую военную технику, отмечает издание. В октябре 2019 г. член палаты представителей конгресса Брайан Маст опубликовал на своей странице в Twitter поздравление граждан с днем ВМС США, сопроводив текст снимком линейного крейсера «Петр Великий».

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных