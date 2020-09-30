Песков пообещал более детально изучить дело историка Дмитриева

Накануне Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Ранее вину историка признал 22 июля Петрозаводский городской суд. До этого, в апреле 2018 г., Дмитриева оправдали по делу об изготовлении порнографических материалов с использованием фото обнаженной дочери. Однако уже в июне Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело на пересмотр.