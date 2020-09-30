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Песков пообещал более детально изучить дело историка Дмитриева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал более внимательно изучить дело историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, срок пребывания которого в колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью вчера был увеличен с 3,5 до 13 лет.

«Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам, комментируя замечание о «странных обстоятельствах» при рассмотрении дела Дмитриева Верховным судом Карелии. Пресс-секретарь отметил, что Кремль традиционно не комментирует судебные решения.

Накануне Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Ранее вину историка признал 22 июля Петрозаводский городской суд. До этого, в апреле 2018 г., Дмитриева оправдали по делу об изготовлении порнографических материалов с использованием фото обнаженной дочери. Однако уже в июне Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

Дмитриев был впервые задержан в 2016 г. по анонимному доносу. В его компьютере были найдены обнаженные снимки приемной дочери. Сам историк пояснил, что делал фото по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое состояние. 

Ранее по теме: Суд увеличил срок заключения историка Дмитриева почти в 4 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных