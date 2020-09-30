Песков пообещал более детально изучить дело историка Дмитриева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал более внимательно изучить дело историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, срок пребывания которого в колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью вчера был увеличен с 3,5 до 13 лет.
«Кроме как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я вам ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам, комментируя замечание о «странных обстоятельствах» при рассмотрении дела Дмитриева Верховным судом Карелии. Пресс-секретарь отметил, что Кремль традиционно не комментирует судебные решения.
Накануне Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Ранее вину историка признал 22 июля Петрозаводский городской суд. До этого, в апреле 2018 г., Дмитриева оправдали по делу об изготовлении порнографических материалов с использованием фото обнаженной дочери. Однако уже в июне Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело на пересмотр.
Дмитриев был впервые задержан в 2016 г. по анонимному доносу. В его компьютере были найдены обнаженные снимки приемной дочери. Сам историк пояснил, что делал фото по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое состояние.