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МИД назвал провокационным заявление Мааса о Навальном в ООН

Ведомости

Заявления главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса в ООН по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным выглядят провокационными, а озвученные претензии являются безосновательными, заявили в российском МИД.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против А.Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН», — говорится в комментарии МИД. 

Германия не отвечает на официальные запросы российской Генпрокуратуры, на вопросы к врачам клиники «Шарите», где находился основатель ФБК, а также отвергает предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений, подчеркнули в ведомстве.

«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому "отравлению" А.Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также напомнили о заявлениях западных стран о том, что сейчас с Россией нельзя вести «бизнес как обычно».

«Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и её союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно», — отмечается в комментарии МИД.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас заявил, что Берлин и его партеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным. Он призвал Москву «сделать больше» для расследования этого дела и напомнил о возможных санкциях со стороны Евросоюза.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию.

Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту версию подтвердили французские и шведские специалисты после исследования анализов политика. Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.

Ранее по теме: Швеция и Франция не предоставили России данные по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных