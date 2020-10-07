Песков заявил о нежелании России вмешиваться в ситуацию в Киргизии

«Это было решение самих киргизов, и мы так же, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы», — сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пояснил, что у Москвы и Бишкека много планов по совместному сотрудничеству, и они будут реализовываться в любом случае.