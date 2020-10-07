Песков заявил о нежелании России вмешиваться в ситуацию в Киргизии
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Киргизии, где второй день продолжается политический кризис, а в результате массовых протестов сменился премьер и спикер парламента, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это было решение самих киргизов, и мы так же, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы», — сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пояснил, что у Москвы и Бишкека много планов по совместному сотрудничеству, и они будут реализовываться в любом случае.
«Россия продолжит это сотрудничество, потому что оно необходимо народам двух стран, и продолжит оказывать помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран», —заверил Песков.
Протесты в Киргизии начались 5 октября после публикации данных выборов в парламент республики. В Бишкеке и других городах Киргизии акции протеста против официальных результатов голосования переросли в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили резиденцию правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.
6 октября ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования в течение двух недель. В этот же день киргизский парламент собрался на экстренное заседание для того, чтобы назначить новое временное правительство республики. В итоге премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал осужденный за захват заложников экс-депутат Садыр Жапаров. Также ушел со своего поста спикер парламента страны (Жогорку Кенеша) Дастан Джумабеков. Вместо Джумабекова спикером был избран депутат от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев.