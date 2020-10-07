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Песков заявил о нежелании России вмешиваться в ситуацию в Киргизии

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Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Киргизии, где второй день продолжается политический кризис, а в результате массовых протестов сменился премьер и спикер парламента, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это было решение самих киргизов, и мы так же, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы», — сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пояснил, что у Москвы и Бишкека много планов по совместному сотрудничеству, и они будут реализовываться в любом случае.

«Россия продолжит это сотрудничество, потому что оно необходимо народам двух стран, и продолжит оказывать помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран», —заверил Песков. 

Протесты в Киргизии начались 5 октября после публикации данных выборов в парламент республики. В Бишкеке и других городах Киргизии акции протеста против официальных результатов голосования переросли в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили резиденцию правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.

6 октября ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования в течение двух недель. В этот же день киргизский парламент собрался на экстренное заседание для того, чтобы назначить новое временное правительство республики. В итоге премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал осужденный за захват заложников экс-депутат Садыр Жапаров. Также ушел со своего поста спикер парламента страны (Жогорку Кенеша) Дастан Джумабеков. Вместо Джумабекова спикером был избран депутат от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев.

Ранее по теме: Путин выразил надежду на мирное разрешение протестов в Киргизии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных