Премьер и спикер парламента Киргизии ушли в отставку на фоне протестов

Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены. Позже протестующие вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили их.