Премьер и спикер парламента Киргизии ушли в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, сообщает местное издание Kg.24. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал осужденный за захват заложников экс-депутат Садыр Жапаров.
Ранее издание со ссылкой на депутата Айсулуу Мамашова сообщило, что спикер парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) Дастан Джумабеков объявил об уходе в отставку. Вместо Джумабекова спикером был избран депутат от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев.
Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены. Позже протестующие вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили их.
6 октября ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования в течение двух недель. В этот же день парламент собрался на экстренное заседание для того, чтобы назначить новое временное правительство республики, однако оно было отложено из-за отсутствия кворума.