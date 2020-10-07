Путин и Лукашенко обсудили открытие границ между Россией и Белоруссией
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос открытия границ между странами, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства
«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», — говорится в сообщении.
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. «В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди», — рассказали в пресс-службе. Главы государств также обсудили ситуацию внутри России и Белоруссии на фоне мирового кризиса и проблему распространения коронавируса.