Путин и Лукашенко обсудили открытие границ между Россией и Белоруссией

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. «В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди», — рассказали в пресс-службе. Главы государств также обсудили ситуацию внутри России и Белоруссии на фоне мирового кризиса и проблему распространения коронавируса.