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Британия и Нидерланды поддержат санкции против России из-за Навального

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Британия и Нидерланды поддержат санкции против России из-за дела о возможном отравлении основателя ФБК Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, а также министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Его слова приводятся на сайте министерства.

«ОЗХО также подтвердила использование «Новичка» в деле Навального. Неважно, когда и где, использование химического оружия неприемлемо. Мы разделяем заключение Германии и Франции о том, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме участия и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Евросовета мы поддержим призыв к введению санкций», — заявил Блок.

В заявлении британского МИД говорится, что министерство будет «работать вместе с международными партнерами над санкциями против российских чиновников и тех, кто ответственен за это преступление, а также тех, кто участвовал в разработке "Новичка"».

Ранее внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального. Отдельно министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что введение санкций против Москвы в связи с госпитализацией политика неизбежно, если российская сторона не прояснит обстоятельства инцидента. До этого основанием для введения санкций Берлин называл подтверждение специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) версии об отравлении Навального ядом группы «Новичок».

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Франции и Германии неприемлемым по содержанию и тональности. Захарова отметила, что заявление свидетельствует о нежелании стран считаться с фактами, которые приводились российскими представителями. Также официальный представитель МИДа отметил, что страны ЕС не выполняют свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ранее по теме: МИД России ответил на заявление Франции и Германии о ситуации с Навальным

Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому политик, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования политика. 7 сентября Навальный вышел из комы. Сейчас он находится на лечении и реабилитации в Берлине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных