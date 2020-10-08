Президент Армении уволил директора службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян освободил Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 4.1 Закона «Об органах национальной безопасности» освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в документе. Временно исполняющим обязанности главы СНБ назначен глава следственного управления службы Микаел Амбарцумян.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт. Это произошло, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики(НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.
НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть нагорного Карабаха.