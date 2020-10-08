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Президент Армении уволил директора службы нацбезопасности

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Президент Армении Армен Саркисян освободил Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 1 статьи 4.1 Закона «Об органах национальной безопасности» освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения», — говорится в документе. Временно исполняющим обязанности главы СНБ назначен глава следственного управления службы Микаел Амбарцумян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт. Это произошло, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики(НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.

НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть нагорного Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных