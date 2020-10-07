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Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Министры обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Минобороны России. 

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — сказали в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин провел первый за время начавшегося конфликта в Нагорном Карабахе телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого глава российского государства несколько раз созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. НКР, населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных