Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Министры обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Минобороны России.
«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», — сказали в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин провел первый за время начавшегося конфликта в Нагорном Карабахе телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого глава российского государства несколько раз созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. НКР, населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.