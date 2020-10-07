Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. НКР, населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории.