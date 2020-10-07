Путин впервые обсудил с Алиевым обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин впервые с начала обострения армяно-азербайджанского конфликта обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении. Также Алиев обсудил перспективы российско-азербайджанских отношений и поздравил Путина с днем рождения.
Это первый разговор российского и азербайджанского президентов с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в зоне армяно-азербайджансокго конфликта Путин обсудил уже четыре раза. Последний разговор прошел 5 октября.
27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.
Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории. НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть Нагорного Карабаха.