Путин впервые обсудил с Алиевым обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Это первый разговор российского и азербайджанского президентов с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в зоне армяно-азербайджансокго конфликта Путин обсудил уже четыре раза. Последний разговор прошел 5 октября.