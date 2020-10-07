Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин впервые обсудил с Алиевым обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин впервые с начала обострения армяно-азербайджанского конфликта обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении. Также Алиев обсудил перспективы российско-азербайджанских отношений и поздравил Путина с днем рождения. 

Это первый разговор российского и азербайджанского президентов с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в зоне армяно-азербайджансокго конфликта Путин обсудил уже четыре раза. Последний разговор прошел 5 октября.

27 сентября Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в нагорном Карабахе. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.

Конфликт разворачивается на территории самопровозглашенной в 1991 г. Нагорно-Карабахской республики (НКР), населенной преимущественно армянами и формально находящейся на азербайджанской территории. НКР поддерживается Арменией экономически и военно, но не признается юридически. С 1994 г., когда с подписанием соглашения о прекращении огня Карабахская война закончилась, Азербайджан не контролирует большую часть Нагорного Карабаха.

Ранее по теме: Армения заявила об ударе по азербайджанской базе горючего в Карабахе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных