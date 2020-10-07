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Армения заявила об ударе по азербайджанской базе горючего в Карабахе

Ведомости

Армения утром 7 октября нанесла удары по военным силам Азербайджана на территории Нагорного Карабаха и повредила базу, где противник хранит горючее, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении минутами ранее была повреждена крупная база хранилища горючего противника», — написала она.

Степанян также сообщила, что прошедшей ночью военные силы Азербайджана «попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении» недалеко от населенного пункта Джебраил, но были «поражены» прицельным ракетно-артиллерийским огнем военных Армении. Рано утром, по данным Минобороны Армении, после ракетно-артиллерийского удара армия Азербайджана отступила. После нее на поле боя остались 60 погибших солдат, 22 единицы поврежденной техники и несколько десятков единиц исправной.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на территории, которая формально принадлежит ему, но исторически населена армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать автономность НКР.

Ранее по теме: Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных