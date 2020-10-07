Армения заявила об ударе по азербайджанской базе горючего в Карабахе
«В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении минутами ранее была повреждена крупная база хранилища горючего противника», — написала она.
Степанян также сообщила, что прошедшей ночью военные силы Азербайджана «попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении» недалеко от населенного пункта Джебраил, но были «поражены» прицельным ракетно-артиллерийским огнем военных Армении. Рано утром, по данным Минобороны Армении, после ракетно-артиллерийского удара армия Азербайджана отступила. После нее на поле боя остались 60 погибших солдат, 22 единицы поврежденной техники и несколько десятков единиц исправной.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на территории, которая формально принадлежит ему, но исторически населена армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать автономность НКР.