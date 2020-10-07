Армения заявила об ударе по азербайджанской базе горючего в Карабахе

Степанян также сообщила, что прошедшей ночью военные силы Азербайджана «попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении» недалеко от населенного пункта Джебраил, но были «поражены» прицельным ракетно-артиллерийским огнем военных Армении. Рано утром, по данным Минобороны Армении, после ракетно-артиллерийского удара армия Азербайджана отступила. После нее на поле боя остались 60 погибших солдат, 22 единицы поврежденной техники и несколько десятков единиц исправной.