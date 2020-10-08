Песков рассказал о действиях спецслужб в отношении переговоров «Майка» и «Ника»
Российские спецслужбы сделали то, что было необходимо с аудиозаписями, на которых якобы обсуждается фальсификация отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального спецслужбами Германии и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли спецслужбы экспертизу переговоров «Майка» и «Ника» и доложили ли об этом президенту. На просьбу уточнить, что именно было необходимо сделать с этими записями, Песков ответил отказом: «Нет, нельзя».
3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перехвате разговора Германии и Польши премьер-министру России Михаилу Мишустину. Запись и расшифровку он обещал передать ФСБ России. По словам президента, разговор означает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с дублированным переводом на русский.
Собеседники, которые называли друг друга «Майком» и «Ником», обсуждали использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру России Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами. Позже Лукашенко заявил, что у аудиозаписи есть неопубликованный фрагмент.