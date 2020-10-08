Песков рассказал о действиях спецслужб в отношении переговоров «Майка» и «Ника»

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли спецслужбы экспертизу переговоров «Майка» и «Ника» и доложили ли об этом президенту. На просьбу уточнить, что именно было необходимо сделать с этими записями, Песков ответил отказом: «Нет, нельзя».