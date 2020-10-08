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Песков рассказал о действиях спецслужб в отношении переговоров «Майка» и «Ника»

Ведомости

Российские спецслужбы сделали то, что было необходимо с аудиозаписями, на которых якобы обсуждается фальсификация отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального спецслужбами Германии и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — сказал Песков, отвечая на вопрос, провели ли спецслужбы экспертизу переговоров «Майка» и «Ника» и доложили ли об этом президенту. На просьбу уточнить, что именно было необходимо сделать с этими записями, Песков ответил отказом: «Нет, нельзя».

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перехвате разговора Германии и Польши премьер-министру России Михаилу Мишустину. Запись и расшифровку он обещал передать ФСБ России. По словам президента, разговор означает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с дублированным переводом на русский.

Собеседники, которые называли друг друга «Майком» и «Ником», обсуждали использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру России Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами. Позже Лукашенко заявил, что у аудиозаписи есть неопубликованный фрагмент.

Ранее по теме: Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных