Глава ОДКБ оценил последствия вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

Зась также прокомментировал переброску иностранных боевиков в зону карабахского конфликта: «Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим», — сказал Зась.