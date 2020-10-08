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Глава ОДКБ оценил последствия вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

Ведомости

Вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе было бы деструктивно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу RT.

«Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен», — цитирует «РИА Новости» генсека ОДКБ. По его словам, ОДКБ имеет взвешенную позицию в этом конфликте.

Зась также прокомментировал переброску иностранных боевиков в зону карабахского конфликта: «Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим», — сказал Зась.

Ранее о присутствии в Карабахе Турции заявило Минобороны Армении. По его данным, 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В свою очередь, российский МИД рассказал, что располагает информацией о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, это было сделано через Турцию.

Позже президент Сирии Башар Асад подтвердил утверждение Макрона о том, что боевиков перебрасывают в Нагорный Карабах через Турцию.

Ранее по теме: Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных