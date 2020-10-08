Глава ОДКБ оценил последствия вмешательства Турции в конфликт в Карабахе
Вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе было бы деструктивно, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу RT.
«Я думаю, что до этого не дойдет. Любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивен», — цитирует «РИА Новости» генсека ОДКБ. По его словам, ОДКБ имеет взвешенную позицию в этом конфликте.
Зась также прокомментировал переброску иностранных боевиков в зону карабахского конфликта: «Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть. Там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу. Это представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других. Из этого мы исходим», — сказал Зась.
Ранее о присутствии в Карабахе Турции заявило Минобороны Армении. По его данным, 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В свою очередь, российский МИД рассказал, что располагает информацией о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, это было сделано через Турцию.
Позже президент Сирии Башар Асад подтвердил утверждение Макрона о том, что боевиков перебрасывают в Нагорный Карабах через Турцию.