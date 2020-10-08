Захарова пообещала ответ на возможные санкции ЕС по Навальному
Россия примет ответные меры в случае введения Евросоюзом санкций по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
«Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это — реалии международных отношениях. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции? <...> Санкции они подготовили, а ответить на запрос генпрокуратуры они не могут», — сказала Захарова.
Ранее внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что на этой неделе намерены предложить Евросоюзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине.