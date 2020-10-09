AFP: Франция анонсировала скорое перемирие между Арменией и Азербайджаном

«Противоборствующие в Карабахе стороны идут »в направлении перемирия», которое может быть заключено в пятницу или в субботу, заявили в Елисейском дворце», — сообщает агентство. Оно не уточняет источник этой информации. Президент Франции Эммануэль Макрон неделей ранее провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его к прекращению огня в зоне конфликта. Кроме того, Франция вместе с Россией и США, двумя другими членами Минской группы ОБСЕ по Карабаху, призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.