AFP: Франция анонсировала скорое перемирие между Арменией и Азербайджаном
Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в Нагорном Карабахе уже в конце этой недели, сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции.
«Противоборствующие в Карабахе стороны идут »в направлении перемирия», которое может быть заключено в пятницу или в субботу, заявили в Елисейском дворце», — сообщает агентство. Оно не уточняет источник этой информации. Президент Франции Эммануэль Макрон неделей ранее провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его к прекращению огня в зоне конфликта. Кроме того, Франция вместе с Россией и США, двумя другими членами Минской группы ОБСЕ по Карабаху, призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан проведут консультации на уровне глав МИД в Москве по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры будут вестись при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября с началом наступления азербайджанской армии. С обеих сторон применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, бронетехника и авиация. Стороны сообщают о тысячах погибших военнослужащих у своих противников и жертвах среди мирного населения. Сообщается о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников, в том числе из Сирии, а также турецких военнослужащих. Стороны отрицают такие сообщения.
Конфликт разворачивается на азербайджанской территории, где в 1991 г. была провозглашена населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР). В своих нынешних границах она находится с 1994 г. после подписания соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном, завершившим Карабахскую войну. Армения поддерживает НКР экономически и в военном плане, ставя условием прекращения эскалации уход Турции с Южного Кавказа. Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией» и говорит, что готов остановить боевые действия только при полном выводе армянских военных и парамилитарных формирований.