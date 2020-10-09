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AFP: Франция анонсировала скорое перемирие между Арменией и Азербайджаном

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Армения и Азербайджан могут заключить перемирие в Нагорном Карабахе уже в конце этой недели, сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции.

«Противоборствующие в Карабахе стороны идут »в направлении перемирия», которое может быть заключено в пятницу или в субботу, заявили в Елисейском дворце», —  сообщает агентство. Оно не уточняет источник этой информации. Президент Франции Эммануэль Макрон неделей ранее провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его к прекращению огня в зоне конфликта. Кроме того, Франция вместе с Россией и США, двумя другими членами Минской группы ОБСЕ по Карабаху, призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан проведут консультации на уровне глав МИД в Москве по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры будут вестись при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября с началом наступления азербайджанской армии. С обеих сторон применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, бронетехника и авиация. Стороны сообщают о тысячах погибших военнослужащих у своих противников и жертвах среди мирного населения. Сообщается о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников, в том числе из Сирии, а также турецких военнослужащих. Стороны отрицают такие сообщения.

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Конфликт разворачивается на азербайджанской территории, где в 1991 г. была провозглашена населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (НКР). В своих нынешних границах она находится с 1994 г. после подписания соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном, завершившим Карабахскую войну. Армения поддерживает НКР экономически и в военном плане, ставя условием прекращения эскалации уход Турции с Южного Кавказа. Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией» и говорит, что готов остановить боевые действия только при полном выводе армянских военных и парамилитарных формирований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных