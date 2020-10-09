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В Москве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Ведомости

Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян начали встречу по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве, передает ТАСС.

Встреча проходит в Доме приемов МИД России на Спиридоновке. На протокольной съемке присутствовали только личные фотографы и операторы. Встреча началась без традиционных вступительных слов. Накануне подразделения ОМОН взяли здание под усиленную охрану.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан проведут консультации на уровне глав МИД в Москве по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры будут вестись при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В канун переговоров агентство France Press (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции, одной из стран-сопреседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сообщило, что подписание перемирия между ереваном и баку ожидается в пятницу или субботу.

Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и продолжаются до сих пор. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных