В Москве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян начали встречу по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве, передает ТАСС.
Встреча проходит в Доме приемов МИД России на Спиридоновке. На протокольной съемке присутствовали только личные фотографы и операторы. Встреча началась без традиционных вступительных слов. Накануне подразделения ОМОН взяли здание под усиленную охрану.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан проведут консультации на уровне глав МИД в Москве по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры будут вестись при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В канун переговоров агентство France Press (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции, одной из стран-сопреседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сообщило, что подписание перемирия между ереваном и баку ожидается в пятницу или субботу.
Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и продолжаются до сих пор. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.