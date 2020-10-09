В Москве начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан проведут консультации на уровне глав МИД в Москве по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры будут вестись при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В канун переговоров агентство France Press (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции, одной из стран-сопреседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, сообщило, что подписание перемирия между ереваном и баку ожидается в пятницу или субботу.