Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Ведомости

Кремль приветствует решение президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в Белорусском обществе. И тем более, инициированный главой государства и президентом Белоруссии», — сказал Песков.

Лукашенко встретился с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ 10 октября. На встрече присутствовали 11 человек, но ее подробности не раскрывались. На следующий день двоих арестованных, члена инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.

Координационный совет оппозиции был создан 14 августа экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с целью обеспечить трансфер власти в стране. Оппозиция считает Лукашенко, который был переизбран на пост президента республики по результатам прошедших в стране 9 августа выборов, нелегитимным главной государства. Такого же мнения придерживается Европейский союз. Он принял резолюцию, где не признал законность правления Лукашенко и заявил о фальсификации выборов в Белоруссии. Кроме того, ЕС ввел адресные санкции против высокопоставленных чиновников республики.

Ранее по теме: Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных