Песков прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Кремль приветствует решение президента Белоруссии Александра Лукашенко встретиться с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы приветствуем любые контакты и любой такой инклюзивный процесс в Белорусском обществе. И тем более, инициированный главой государства и президентом Белоруссии», — сказал Песков.
Лукашенко встретился с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ 10 октября. На встрече присутствовали 11 человек, но ее подробности не раскрывались. На следующий день двоих арестованных, члена инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.
Координационный совет оппозиции был создан 14 августа экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с целью обеспечить трансфер власти в стране. Оппозиция считает Лукашенко, который был переизбран на пост президента республики по результатам прошедших в стране 9 августа выборов, нелегитимным главной государства. Такого же мнения придерживается Европейский союз. Он принял резолюцию, где не признал законность правления Лукашенко и заявил о фальсификации выборов в Белоруссии. Кроме того, ЕС ввел адресные санкции против высокопоставленных чиновников республики.