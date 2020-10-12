Песков прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

Координационный совет оппозиции был создан 14 августа экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской с целью обеспечить трансфер власти в стране. Оппозиция считает Лукашенко, который был переизбран на пост президента республики по результатам прошедших в стране 9 августа выборов, нелегитимным главной государства. Такого же мнения придерживается Европейский союз. Он принял резолюцию, где не признал законность правления Лукашенко и заявил о фальсификации выборов в Белоруссии. Кроме того, ЕС ввел адресные санкции против высокопоставленных чиновников республики.