В Азербайджане возбудили уголовное дело против российского журналиста

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, который ведет репортажи из Нагорного Карабаха. Журналиста подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана, а также в совершении публичных призывов к терроризму. Об этом говорится в сообщении ведомства. В соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана Пегову грозит до пяти лет лишения свободы.