Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон-грата
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщается на сайте российского МИД.
«12 октября посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata"», — говорится в сообщении. Этот шаг является «зеркальной» мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двух заместителей торгового представителя России в Софии, уточнили в министерстве.
23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации». В МИД России тогда сообщили, что рассматривают этот шаг как преднамеренную попытку нанести ущерб российско-болгарскому взаимодействию.