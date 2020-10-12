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Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон-грата

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщается на сайте российского МИД.

«12 октября посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata"», — говорится в сообщении. Этот шаг является «зеркальной» мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двух заместителей торгового представителя России в Софии, уточнили в министерстве.

23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства «за сбор информации, представляющей государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или организации». В МИД России тогда сообщили, что рассматривают этот шаг как преднамеренную попытку нанести ущерб российско-болгарскому взаимодействию.

Ранее по теме: Власти Болгарии оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных