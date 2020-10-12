Россия объявила двух болгарских дипломатов персонами нон-грата

«12 октября посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata"», — говорится в сообщении. Этот шаг является «зеркальной» мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двух заместителей торгового представителя России в Софии, уточнили в министерстве.