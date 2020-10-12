В Киргизии заявили о признании легитимности действующей власти со стороны ЕС
Европейский союз (ЕС) признает президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственным легитимным институтом в стране, сообщили в пресс-службе главы республики со ссылкой на послание верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозеля Борреля, адресованное Жээнбекову.
«ЕС признает президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога», – говорится в сообщении.
Боррель отметил «огромный вклад» президента в двусторонние отношения Киргизии и Европейского союза и подчеркнул, что ЕС «остается искренним другом и надежным партнером Кыргызстана, которому небезразлична судьба парламентской демократии». Он выразил надежду на то, что Жээнбекову удастся вывести страну из кризиса, и сообщил, что ЕС готов помочь Киргизии, в том числе в проведении повторных парламентских выборов.
Акции протеста начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов, завершившихся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.