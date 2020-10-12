В Киргизии заявили о признании легитимности действующей власти со стороны ЕС

Акции протеста начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов, завершившихся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.