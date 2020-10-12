Турция поддержала московские договоренности по Карабаху
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал достигнутые в Москве договоренности Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«В воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор (с главой МИД Турции), в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «теперь дело за малым» — чтобы документ заработал в реальной жизни.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
Среди прочего в заявлении отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Диалог будет проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Вскоре после вступления режима прекращения огня в силу Ереван и Баку обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам. Армения заявила об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку – о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.