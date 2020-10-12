Азербайджан опроверг сообщения о сбитом Су-25 в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда армия Азербайджана начала наступление по всей линии разграничения. За две недели боев, в которых применялись танки, бронемашины, тяжелая артиллерия, системы залпового огня и авиация, стороны сообщали о гибели тысяч военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, а также о жертвах среди мирного населения.