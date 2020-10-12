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Азербайджан опроверг сообщения о сбитом Су-25 в Карабахе

Ведомости

Информация о том, что ПВО Армении смогла сбить штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана, не соответствует действительности, так как в период перемирия Баку не применяет авиацию, заявили в азербайджанском Минобороны.

«Очередная глупость от министерства обороны Армении. Боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью придерживаемся требования гуманитарного перемирия», — заявили в ведомстве. Там добавили, что информация о поражении Су-25 ВВС Азербайджана является «наглым враньем от безысходности». 

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский штурмовик Су-25 на северо-восточном участке фронта. Она добавила, что его сопровождал истребитель F-16 ВВС Турции.

В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.

Среди прочего в заявлении отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Диалог будет проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда армия Азербайджана начала наступление по всей линии разграничения. За две недели боев, в которых применялись танки, бронемашины, тяжелая артиллерия, системы залпового огня и авиация, стороны сообщали о гибели тысяч военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, а также о жертвах среди мирного населения.

Ранее по теме: Лавров оценил соблюдение перемирия в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных