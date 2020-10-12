Азербайджан опроверг сообщения о сбитом Су-25 в Карабахе
Информация о том, что ПВО Армении смогла сбить штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана, не соответствует действительности, так как в период перемирия Баку не применяет авиацию, заявили в азербайджанском Минобороны.
«Очередная глупость от министерства обороны Армении. Боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью придерживаемся требования гуманитарного перемирия», — заявили в ведомстве. Там добавили, что информация о поражении Су-25 ВВС Азербайджана является «наглым враньем от безысходности».
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский штурмовик Су-25 на северо-восточном участке фронта. Она добавила, что его сопровождал истребитель F-16 ВВС Турции.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
Среди прочего в заявлении отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Диалог будет проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда армия Азербайджана начала наступление по всей линии разграничения. За две недели боев, в которых применялись танки, бронемашины, тяжелая артиллерия, системы залпового огня и авиация, стороны сообщали о гибели тысяч военнослужащих противника и десятках единиц уничтоженной техники, а также о жертвах среди мирного населения.