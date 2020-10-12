Лавров оценил соблюдение перемирия в Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются вопреки трехсторонним договоренностям между Россией, Арменией и Азербайджаном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе по линии министерства обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», — сказал Лавров в Москве.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Диалог будет проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Вскоре после вступления режима прекращения огня в силу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам. Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку – о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.