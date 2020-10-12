Лавров оценил соблюдение перемирия в Карабахе

«Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе по линии министерства обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», — сказал Лавров в Москве.