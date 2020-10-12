Журналист Пегов отреагировал на возбуждение против него дела в Азербайджане
Российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов прокомментировал возбуждение против него уголовного дела Генпрокуратурой Азербайджана. По его словам, это не первый раз, когда во время и после работы на территории военных конфликтов на него заводят уголовное дело.
«Ну, завели дело и завели, что, первый раз что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну, что теперь сделать», — прокомментировал он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.
12 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело против Пегова, который ведет репортажи из Нагорного Карабаха. Журналиста подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана, а также в совершении публичных призывов к терроризму. Об этом говорится в сообщении ведомства. В соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана Пегову грозит до пяти лет лишения свободы.
По мнению ведомства, Пегов якобы вступил в «преступные отношения с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской республики». В сообщении отмечается, что ведомство направило запрос о «правовой помощи» в компетентные органы страны гражданства. После начала масштабных военных действий в Нагорном Карабахе проект WarGonzo на своем YouTube-канале и других платформах опубликовал ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона.
Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.