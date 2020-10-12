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Журналист Пегов отреагировал на возбуждение против него дела в Азербайджане

Ведомости

Российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов прокомментировал возбуждение против него уголовного дела Генпрокуратурой Азербайджана. По его словам, это не первый раз, когда во время и после работы на территории военных конфликтов на него заводят уголовное дело. 

«Ну, завели дело и завели, что, первый раз что ли. На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну, что теперь сделать», — прокомментировал он в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

12 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело против Пегова, который ведет репортажи из Нагорного Карабаха. Журналиста подозревают в незаконном пересечении границы Азербайджана, а также в совершении публичных призывов к терроризму. Об этом говорится в сообщении ведомства. В соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана Пегову грозит до пяти лет лишения свободы.

По мнению ведомства, Пегов якобы вступил в «преступные отношения с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской республики». В сообщении отмечается, что ведомство направило запрос о «правовой помощи» в компетентные органы страны гражданства. После начала масштабных военных действий в Нагорном Карабахе проект WarGonzo на своем YouTube-канале и других платформах опубликовал ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона.

Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.

Ранее по теме: В Азербайджане возбудили уголовное дело против российского журналиста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных