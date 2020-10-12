Журналист Пегов отреагировал на возбуждение против него дела в Азербайджане

По мнению ведомства, Пегов якобы вступил в «преступные отношения с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской республики». В сообщении отмечается, что ведомство направило запрос о «правовой помощи» в компетентные органы страны гражданства. После начала масштабных военных действий в Нагорном Карабахе проект WarGonzo на своем YouTube-канале и других платформах опубликовал ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона.