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Офис Зеленского раскрыл все пять вопросов всеукраинского опроса

Ведомости

Всеукраинский опрос во время местных выборов 25 октября будет включать в том числе вопрос о поддержке украинцами сокращения количества народных депутатов и легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом интернет-изданию «Новое время» рассказал советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Первый и второй вопросы будут касаться поддержки гражданами страны идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах и создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Третий вопрос, по словам Подоляка, касается сокращения народных депутатов до 300. Четвертый вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли тяжелых больных?». Украинцев также спросят о том, поддерживают ли они право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса на местных выборах. Он отметил, что право народа Украины на собственное мнение священно, «ему не нужно благословение политиков и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных