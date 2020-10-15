В Совфеде назвали санкции ЕС попыткой настроить мир против России
Санкции Евросоюза в отношении шести физических лиц и одного юридического лица из России являются попыткой настроить мировое сообщество и своих граждан против РФ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«На пустом месте, без каких-либо оснований, без решения суда, без предъявления материалов расследования в отношении Навального вводят санкции… Это очередная попытка настроить мировое сообщество против России, настроить граждан своих стран против России, сделать из нее врага», — сказал Джабаров «Ведомостям».
По его словам, санкции ЕС являются доказательством хорошей работы тех, против кого вводятся ограничительные меры.
По словам сенатора, Россия подготовит ответ, хотя раньше страна старалась не усугублять отношения с Западом.
«После вчерашнего заявления Сергея Лаврова я понял, что нас утомила эта политика, направленная против России. Какие санкции, против кого — это будет решать компетентные органы, они будут выверены. Что они будут последовательными, у меня нет сомнений», — добавил зампред комитета Совфеда.
5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.