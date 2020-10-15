В Совфеде назвали санкции ЕС попыткой настроить мир против России

«После вчерашнего заявления Сергея Лаврова я понял, что нас утомила эта политика, направленная против России. Какие санкции, против кого — это будет решать компетентные органы, они будут выверены. Что они будут последовательными, у меня нет сомнений», — добавил зампред комитета Совфеда.