Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Совфеде назвали санкции ЕС попыткой настроить мир против России

Ведомости

Санкции Евросоюза в отношении шести физических лиц и одного юридического лица из России являются попыткой настроить мировое сообщество и своих граждан против РФ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«На пустом месте, без каких-либо оснований, без решения суда, без предъявления материалов расследования в отношении Навального вводят санкции… Это очередная попытка настроить мировое сообщество против России, настроить граждан своих стран против России, сделать из нее врага», — сказал Джабаров «Ведомостям».

По его словам, санкции ЕС являются доказательством хорошей работы тех, против кого вводятся ограничительные меры.

По словам сенатора, Россия подготовит ответ, хотя раньше страна старалась не усугублять отношения с Западом.

«После вчерашнего заявления Сергея Лаврова я понял, что нас утомила эта политика, направленная против России. Какие санкции, против кого — это будет решать компетентные органы, они будут выверены. Что они будут последовательными, у меня нет сомнений», — добавил зампред комитета Совфеда.

5 октября ЕС ввел санкции из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных