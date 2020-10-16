Путин назначил нового посла России в Литве

Согласно данным на сайте МИД, до назначения Исаков исполнял обязанности директора департамента Северной Америки министерства. В 1990-е гг. Удальцов работал на разных должностях в Российском МИД, в 1996 г. был назначен послом России в Латвии, в 2001 г. – директором второго европейского департамента МИД РФ, в 2005 г. – послом России в Словакии. Спустя четыре года он был назначен послом по особым поручениям.