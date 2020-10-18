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Эрдоган заявил о поставках в Армению вооружения из России, США и Франции

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Россия, США и Франция выступают на стороне Армении в Нагорно-Карабахском конфликте, поставляя ей вооружение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Россия, Франция – выступают на стороне Армении и оказывают всевозможную оружейную поддержку», — заявил он.

По его словам, Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 г., так ничего и не сделала для мирного урегулирования карабахского конфликта. Эрдоган также выразил уверенность в том, что Азербайджан сможет «вернуть оккупированные территории».

Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.

Помимо этого сообщалось, что Ереван закупит у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», а также боеприпасы к ним, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

Ранее по теме: Армения назвала условие применения «Искандеров» против Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных