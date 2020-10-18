Эрдоган заявил о поставках в Армению вооружения из России, США и Франции
Россия, США и Франция выступают на стороне Армении в Нагорно-Карабахском конфликте, поставляя ей вооружение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Россия, Франция – выступают на стороне Армении и оказывают всевозможную оружейную поддержку», — заявил он.
По его словам, Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 г., так ничего и не сделала для мирного урегулирования карабахского конфликта. Эрдоган также выразил уверенность в том, что Азербайджан сможет «вернуть оккупированные территории».
Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.
Помимо этого сообщалось, что Ереван закупит у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», а также боеприпасы к ним, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.