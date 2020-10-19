Президент Армении назвал цель участия Турции в войне в Нагорном Карабахе
Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу, поэтому активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил в интервью «Коммерсанту» президент Армении Армен Саркисян.
«Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами. — прим. ред.). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане», — сказал он.
Саркисян назвал «искусственными» заявления Турции о том, что она поддерживает Азербайджан из-за «братства» народов. На самом же деле речь идет об изменениях в региональной геополитике, пояснил армянский лидер. «Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — отметил президент, подчеркнул, что в итоге это приведет к тому, что Анкара станет управлять нефтью и газом, которыми формально не владеет.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего себя независимой республикой в 1991 г., обострился 27 сентября. Страны нарушили соглашение о прекращении огня, заключенное 26 лет назад, и обвинили в этом друг друга. Минская группа ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США, призывают решить ситуацию мирным путем и работают в этом направлении. Турция при этом открыто заявляет о поддержке Азербайджана и готовности предоставить ему военную помощь.