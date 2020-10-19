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Президент Армении назвал цель участия Турции в войне в Нагорном Карабахе

Ведомости

Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу, поэтому активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил в интервью «Коммерсанту» президент Армении Армен Саркисян.

«Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами. — прим. ред.). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане», — сказал он.

Саркисян назвал «искусственными» заявления Турции о том, что она поддерживает Азербайджан из-за «братства» народов. На самом же деле речь идет об изменениях в региональной геополитике, пояснил армянский лидер. «Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — отметил президент, подчеркнул, что в итоге это приведет к тому, что Анкара станет управлять нефтью и газом, которыми формально не владеет.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего себя независимой республикой в 1991 г., обострился 27 сентября. Страны нарушили соглашение о прекращении огня, заключенное 26 лет назад, и обвинили в этом друг друга. Минская группа ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция и США, призывают решить ситуацию мирным путем и работают в этом направлении. Турция при этом открыто заявляет о поддержке Азербайджана и готовности предоставить ему военную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных