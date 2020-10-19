Президент Армении назвал цель участия Турции в войне в Нагорном Карабахе

Саркисян назвал «искусственными» заявления Турции о том, что она поддерживает Азербайджан из-за «братства» народов. На самом же деле речь идет об изменениях в региональной геополитике, пояснил армянский лидер. «Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — отметил президент, подчеркнул, что в итоге это приведет к тому, что Анкара станет управлять нефтью и газом, которыми формально не владеет.