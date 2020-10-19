Кремль заявил о готовности продолжать переговоры о продлении СНВ-3
Кремль надеется на продолжение контактов с США по обсуждению продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после отказа американской стороны от предложения, сделанного президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной, — подчеркнул Песков. — В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора на год позволило бы нам выиграть время, выиграть вот эти 12 месяцев для субстантивных и серьёзных переговоров по вопросам контроля над вооружениями».
По его словам, лишение всего мира этого документа — это «основной, краеугольный камень в фундаменте общемировой стабильности и стратегической безопасности», и его отсутствие имело бы пагубные последствия. «Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать о готовности наших американских партнёров продлить этот документ», — отметил Песков.
При этом он подчеркнул, что желаемого прогресса в переговорах о продлении СНВ-3 пока не наблюдается. «Но это не значит, что нужно останавливать полностью контакты», — сказал пресс-секретарь. На вопрос журналистов, в чем заключается проблема — в президенте Трампе или в чем-то другом, Песков ответил: «Мы не говорим конкретно о президенте Трампе, мы говорим об американской стороне. И мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа».
Ранее Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы: «Мы надеемся, Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем начнется дорогостоящая гонка вооружений».
Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.