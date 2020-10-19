Кремль заявил о готовности продолжать переговоры о продлении СНВ-3

При этом он подчеркнул, что желаемого прогресса в переговорах о продлении СНВ-3 пока не наблюдается. «Но это не значит, что нужно останавливать полностью контакты», — сказал пресс-секретарь. На вопрос журналистов, в чем заключается проблема — в президенте Трампе или в чем-то другом, Песков ответил: «Мы не говорим конкретно о президенте Трампе, мы говорим об американской стороне. И мы знаем, что американская сторона как раз отказалась от продления на год этого документа».