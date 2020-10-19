Армения опровергла ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе между Арменией и населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) с одной стороны и Азербайджаном с другой начались 27 сентября. В боях по всей линии разграничения применялся широкий спектр тяжелого вооружения, сообщалось о гибели тысяч военнослужащих с обеих сторон и уничтоженной технике, а также о жертвах среди мирного населения. 10 октября Армения и Азербайджан подписали при посредничестве России перемирие, однако практически сразу с обеих сторон стали поступать сообщения о его нарушении и применении тяжелого, в том числе, ракетного вооружения для обстрелов как военных, так и гражданских объектов.