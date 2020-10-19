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Армения опровергла ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск

Ведомости

В минобороны Армении опровергли информацию о нанесении ракетных ударов по азербайджанской гражданской инфраструктуре, в частности, по нефтепроводу Баку — Новороссийск.

«Заявление генпрокуратуры Азербайджана о якобы ракетном обстреле трубопровода Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь не нуждается в комментариях», — написала пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян в своем Facebook.

Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что армянская армия обстреляла ракетами Хызинский район, по которому проходит трасса нефтепровода Баку — Новороссийск. «Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ракеты были сбиты частями азербайджанской ПВО. 

В Генпрокуратуре Азербайджана подчеркнули, что эта атака была попыткой «умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсат». В ведомстве добавили, что считают это нарушением Женевской конвенции 1949 г., запрещающей обстреливать населенные пункты и стратегические объекты тяжелым вооружением. В ведомстве отметили, что ракеты упали в 300 км от района активных боевых действий в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе между Арменией и населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) с одной стороны и Азербайджаном с другой начались 27 сентября. В боях по всей линии разграничения применялся широкий спектр тяжелого вооружения, сообщалось о гибели тысяч военнослужащих с обеих сторон и уничтоженной технике, а также о жертвах среди мирного населения. 10 октября Армения и Азербайджан подписали при посредничестве России перемирие, однако практически сразу с обеих сторон стали поступать сообщения о его нарушении и применении тяжелого, в том числе, ракетного вооружения для обстрелов как военных, так и гражданских объектов.

Ранее по теме: Президент Армении назвал цель участия Турции в войне в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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