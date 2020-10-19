Армения опровергла ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск
В минобороны Армении опровергли информацию о нанесении ракетных ударов по азербайджанской гражданской инфраструктуре, в частности, по нефтепроводу Баку — Новороссийск.
Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что армянская армия обстреляла ракетами Хызинский район, по которому проходит трасса нефтепровода Баку — Новороссийск. «Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ракеты были сбиты частями азербайджанской ПВО.
В Генпрокуратуре Азербайджана подчеркнули, что эта атака была попыткой «умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсат». В ведомстве добавили, что считают это нарушением Женевской конвенции 1949 г., запрещающей обстреливать населенные пункты и стратегические объекты тяжелым вооружением. В ведомстве отметили, что ракеты упали в 300 км от района активных боевых действий в Нагорном Карабахе.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе между Арменией и населенной армянами непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) с одной стороны и Азербайджаном с другой начались 27 сентября. В боях по всей линии разграничения применялся широкий спектр тяжелого вооружения, сообщалось о гибели тысяч военнослужащих с обеих сторон и уничтоженной технике, а также о жертвах среди мирного населения. 10 октября Армения и Азербайджан подписали при посредничестве России перемирие, однако практически сразу с обеих сторон стали поступать сообщения о его нарушении и применении тяжелого, в том числе, ракетного вооружения для обстрелов как военных, так и гражданских объектов.