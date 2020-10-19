В Минске проходит митинг пенсионеров

По данным агентства, представители обеих сторон стали собираться на площади Независимости около 14:00. Пенсионеры выступают против действующей власти, тогда как их противники говорят о необходимости сохранить мир в Белоруссии и «не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам», отмечает агентство.