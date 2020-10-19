В Минске проходит митинг пенсионеров
В центре столицы Белоруссии проходит оппозиционный «Марш пенсионеров», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев. Одновременно с этим в Минске идет митинг сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко.
По данным агентства, представители обеих сторон стали собираться на площади Независимости около 14:00. Пенсионеры выступают против действующей власти, тогда как их противники говорят о необходимости сохранить мир в Белоруссии и «не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам», отмечает агентство.
Участники «Марша пенсионеров» несут флаги оппозиции, плакаты и цветы. Они подошли к Октябрьской площади, где расположен Дворец республики.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На них, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов, победил Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов. После этого в стране начались акции протеста.
ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом. «Официальным представителем» народа Белоруссии Запад временно призвал Координационный совет оппозиции, созданный Тихановской. 23 сентября Лукашенко прошел закрытую церемонию инаугурации, таким образом став президентом республики еще на пять лет. Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.