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В Минске проходит митинг пенсионеров

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В центре столицы Белоруссии проходит оппозиционный «Марш пенсионеров», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев. Одновременно с этим в Минске идет митинг сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко.

По данным агентства, представители обеих сторон стали собираться на площади Независимости около 14:00. Пенсионеры выступают против действующей власти, тогда как их противники говорят о необходимости сохранить мир в Белоруссии и «не позволить сторонникам уличных перемен развалить то, что создавалось по крупицам», отмечает агентство.

Участники «Марша пенсионеров» несут флаги оппозиции, плакаты и цветы. Они подошли к Октябрьской площади, где расположен Дворец республики.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На них, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов, победил Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов. После этого в стране начались акции протеста.

ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом. «Официальным представителем» народа Белоруссии Запад временно призвал Координационный совет оппозиции, созданный Тихановской. 23 сентября Лукашенко прошел закрытую церемонию инаугурации, таким образом став президентом республики еще на пять лет. Россия, Китай и ряд других стран считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Ранее по теме: В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных