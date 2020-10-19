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Задержанных в субботу белорусских журналистов арестовали на 13-15 суток

Ведомости

Октябрьский районный суд Минска арестовал журналистку Onliner Дарью Спевак и фотокорреспондента »БелаПАН» и TUT.BY Вадима Замировского на 13 и 15 суток соответственно, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Журналисты были задержаны на акциях протестов, которые прошли в субботу, 17 октября в Минске, им предъявлены обвинения в нарушении статей 23.4 и 23.34 КоАП республики (неповиновение и участие в несанкционированном мероприятии). 

Как отмечается в сообщении ассоциации, 17 октября в 13.30 Замировский на «неоднократное требование» командира роты ППС покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, «чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении». 

Протокол о задержании Спевак содержит аналогичные формулировки: «Спевак приняла активное участие в митинге, чем нарушила закон о массовых мероприятиях. На неоднократные призывы капитана патрульно-постовой службы Симончика покинуть определенное место ответила категорическим отказом, оказав неповиновение».

18 октября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что в Белоруссии 17 октября силовики зафиксировали 13 протестных акций, 58 человек были задержаны. По оценкам МВД, в протестных акциях приняли участие 400 человек, в то время как в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 1 700 человек. Самым многочисленным в МВД назвали женский протестный марш в Минске, акция прошла без происшествий. В столице республики также проходило студенческое шествие, 43 участника были задержаны.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».

13 октября Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября. По ее словам, белорусские власти должны выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий, пригрозила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных