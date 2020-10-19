Задержанных в субботу белорусских журналистов арестовали на 13-15 суток
Октябрьский районный суд Минска арестовал журналистку Onliner Дарью Спевак и фотокорреспондента »БелаПАН» и TUT.BY Вадима Замировского на 13 и 15 суток соответственно, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Журналисты были задержаны на акциях протестов, которые прошли в субботу, 17 октября в Минске, им предъявлены обвинения в нарушении статей 23.4 и 23.34 КоАП республики (неповиновение и участие в несанкционированном мероприятии).
Как отмечается в сообщении ассоциации, 17 октября в 13.30 Замировский на «неоднократное требование» командира роты ППС покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, «чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении».
Протокол о задержании Спевак содержит аналогичные формулировки: «Спевак приняла активное участие в митинге, чем нарушила закон о массовых мероприятиях. На неоднократные призывы капитана патрульно-постовой службы Симончика покинуть определенное место ответила категорическим отказом, оказав неповиновение».
18 октября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что в Белоруссии 17 октября силовики зафиксировали 13 протестных акций, 58 человек были задержаны. По оценкам МВД, в протестных акциях приняли участие 400 человек, в то время как в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 1 700 человек. Самым многочисленным в МВД назвали женский протестный марш в Минске, акция прошла без происшествий. В столице республики также проходило студенческое шествие, 43 участника были задержаны.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».
13 октября Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября. По ее словам, белорусские власти должны выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий, пригрозила она.