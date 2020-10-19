Задержанных в субботу белорусских журналистов арестовали на 13-15 суток

18 октября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что в Белоруссии 17 октября силовики зафиксировали 13 протестных акций, 58 человек были задержаны. По оценкам МВД, в протестных акциях приняли участие 400 человек, в то время как в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 1 700 человек. Самым многочисленным в МВД назвали женский протестный марш в Минске, акция прошла без происшествий. В столице республики также проходило студенческое шествие, 43 участника были задержаны.