Алиев и Пашинян заявили о готовности провести переговоры в Москве

Россия входит в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается убедить Азербайджан и Армению решить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем. При этом входящая в НАТО Турция активно поддерживает Баку, открыто заявляя о готовности предоставить для помощи в борьбе с «армянской оккупацией» свои военные силы. Пашинян считает, что именно Турция убедила Азербайджан нарушить соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 10 октября. Однако в Баку утверждают, что Армения первая нарушила достигнутые в результате многочасовых переговоров в Москве договоренности.