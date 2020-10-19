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Алиев и Пашинян заявили о готовности провести переговоры в Москве

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы приехать в Москву и провести переговоры в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом главы государств заявили в интервью ТАСС.

«Нагорно-Карабахский конфликт должен решатся исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о готовности приехать в российскую столицу для встречи с главой Азербайджана. 

Алиев, со своей стороны, заявил, что «всегда готов» встретиться в Москве или любом другом месте, «чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». При этом он добавил, что никакого приглашения не получал.

Россия входит в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается убедить Азербайджан и Армению решить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем. При этом входящая в НАТО Турция активно поддерживает Баку, открыто заявляя о готовности предоставить для помощи в борьбе с «армянской оккупацией» свои военные силы. Пашинян считает, что именно Турция убедила Азербайджан нарушить соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 10 октября. Однако в Баку утверждают, что Армения первая нарушила достигнутые в результате многочасовых переговоров в Москве договоренности.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных