Алиев и Пашинян заявили о готовности провести переговоры в Москве
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовы приехать в Москву и провести переговоры в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом главы государств заявили в интервью ТАСС.
«Нагорно-Карабахский конфликт должен решатся исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о готовности приехать в российскую столицу для встречи с главой Азербайджана.
Алиев, со своей стороны, заявил, что «всегда готов» встретиться в Москве или любом другом месте, «чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». При этом он добавил, что никакого приглашения не получал.
Россия входит в Минскую группу ОБСЕ, которая пытается убедить Азербайджан и Армению решить ситуацию в Нагорном Карабахе мирным путем. При этом входящая в НАТО Турция активно поддерживает Баку, открыто заявляя о готовности предоставить для помощи в борьбе с «армянской оккупацией» свои военные силы. Пашинян считает, что именно Турция убедила Азербайджан нарушить соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 10 октября. Однако в Баку утверждают, что Армения первая нарушила достигнутые в результате многочасовых переговоров в Москве договоренности.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.