Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что у России «есть легитимное право и основания» для проведения антитеррористической операции в Нагоном Карабахе, где в настоящее время проходят боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими силами. По его мнению, это право Россия получила в связи с тем, что в зоне боевых действий присутствуют ближневосточные боевики, которые «представляют непосредственную угрозу для России». Об этом Пашинян заявил в интервью ТАСС.
«Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе. Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал премьер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данном этапе было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. «Сейчас даже не миротворцев, а военных наблюдателей было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами», — сказал министр.
Лавров назвал возможным политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, сейчас страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению районов вокруг Карабаха с соблюдением гарантий безопасности и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен окончательный статус последнего.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.