Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе

«Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе. Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал премьер.