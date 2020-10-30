Депутаты гордумы приняли досрочную отставку главы Тамбова

«Считаю правильным и логичным возложить на вас исполнение полномочий главы до итогов конкурса по выбору главы города Тамбова. У вас имеется жизненный опыт, а главное – желание работать на благо жителей города», — заявил Никитин. Сам Косенков сказал Никитину, что «Тамбов развивается», «но есть и немало проблем, которые городские власти должны решать совместно с губернатором». Позже он добавил, что готов к диалогу с областными структурами.