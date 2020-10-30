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Депутаты гордумы приняли досрочную отставку главы Тамбова

Ведомости

Депутаты Тамбовской гордумы большинством голосов приняли отставку главы региональной столицы Наталии Макаревич. Она попросила об отставке по собственному желанию. Ее полномочия будут прекращены со 2 ноября.

Также по предложению Макаревич депутаты проголосовали за назначение на должность первого заместителя главы администрации города Максима Косенкова. С 3 ноября он будет исполняющим обязанности главы города до избрания градоначальника по конкурсу.

Косенков в 2004-2005 гг. был вице-губернатором области, а с 2005 по 2008 г. — мэром Тамбова. Вернуться в исполнительную власть Косенкову предложил на встрече 30 октября губернатор Александр Никитин.

«Считаю правильным и логичным возложить на вас исполнение полномочий главы до итогов конкурса по выбору главы города Тамбова. У вас имеется жизненный опыт, а главное – желание работать на благо жителей города», — заявил Никитин. Сам Косенков сказал Никитину, что «Тамбов развивается», «но есть и немало проблем, которые городские власти должны решать совместно с губернатором». Позже он добавил, что готов к диалогу с областными структурами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных