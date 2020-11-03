СМИ: число погибших в результате теракта в Вене выросло до пяти

Убийца, которого застрелила полиция, имел северно-македонские корни и судимость за участие в запрещенной в России террористической организации «ИГ», до этого совершив попытку выехать на войну в Сирию. Ему было 20 лет. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался поддельным, двумя пистолетами и мачете. В его доме уже прошли обыски.