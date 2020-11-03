СМИ: число погибших в результате теракта в Вене выросло до пяти
Число жертв теракта в Вене увеличилось до пяти, сообщает австрийская газета Heute, не указывая источников.
Газета сообщает, что скончался 21-летний молодой человек. Он был убит в так называемом «Бермудском Треугольнике» Вены, где находится главное здание еврейской общины и синагога. Молодой человек получил четыре пулевых ранения в грудь.
Террористическая атака в центре Вены произошла вечером 2 ноября. По данным австрийских правоохранительных органов, преступников было четверо, один из них имел автомат Калашникова. Они стреляли в случайных прохожих.
Убийца, которого застрелила полиция, имел северно-македонские корни и судимость за участие в запрещенной в России террористической организации «ИГ», до этого совершив попытку выехать на войну в Сирию. Ему было 20 лет. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался поддельным, двумя пистолетами и мачете. В его доме уже прошли обыски.
Власти Австрии признали случившееся терактом, канцлер страны Себастьян Курц назвал атаку борьбой цивилизации и варварства. В связи с атакой объявлен трехдневный траур, из соображений безопасности в Австрии закрыты синагоги. Президент России Владимир Путин выразил властям страны и близким погибших соболезнования.