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СМИ: число погибших в результате теракта в Вене выросло до пяти

Ведомости

Число жертв теракта в Вене увеличилось до пяти, сообщает австрийская газета Heute, не указывая источников.

Газета сообщает, что скончался 21-летний молодой человек. Он был убит в так называемом «Бермудском Треугольнике» Вены, где находится главное здание еврейской общины и синагога. Молодой человек получил четыре пулевых ранения в грудь.

Террористическая атака в центре Вены произошла вечером 2 ноября. По данным австрийских правоохранительных органов, преступников было четверо, один из них имел автомат Калашникова. Они стреляли в случайных прохожих.

Убийца, которого застрелила полиция, имел северно-македонские корни и судимость за участие в запрещенной в России террористической организации «ИГ», до этого совершив попытку выехать на войну в Сирию. Ему было 20 лет. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался поддельным, двумя пистолетами и мачете. В его доме уже прошли обыски.

Власти Австрии признали случившееся терактом, канцлер страны Себастьян Курц назвал атаку борьбой цивилизации и варварства. В связи с атакой объявлен трехдневный траур, из соображений безопасности в Австрии закрыты синагоги. Президент России Владимир Путин выразил властям страны и близким погибших соболезнования.

Ранее по теме: Четверо погибли, семнадцать пострадали в результате теракта в Вене. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных