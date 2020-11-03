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Володин назвал выборы президента США постановочным шоу

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Выборы президента США — это постановочное шоу, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты и борются каждый за своего кандидата», — сказал Володин, отметив, что эти подходы «себя изжили». В отличие от России, в США нет многопартийности. «Поэтому наша система более открытая, более эффективна, более легитимна», — объяснил спикер Госдумы.

По его мнению, выборы президента США не являются стандартом демократии. «В Соединенных Штатах Америки система, которая подается как апогей демократии и возможности каждого гражданина, но ведь выбирает президента всего 538 выборщиков», — добавил Володин. 

3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена. По данным CNN, более 100 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в США.

Ранее по теме: Более 100 млн граждан США проголосовали досрочно на выборах президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных