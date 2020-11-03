Володин назвал выборы президента США постановочным шоу
Выборы президента США — это постановочное шоу, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты и борются каждый за своего кандидата», — сказал Володин, отметив, что эти подходы «себя изжили». В отличие от России, в США нет многопартийности. «Поэтому наша система более открытая, более эффективна, более легитимна», — объяснил спикер Госдумы.
По его мнению, выборы президента США не являются стандартом демократии. «В Соединенных Штатах Америки система, которая подается как апогей демократии и возможности каждого гражданина, но ведь выбирает президента всего 538 выборщиков», — добавил Володин.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена. По данным CNN, более 100 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в США.