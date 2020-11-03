Володин назвал выборы президента США постановочным шоу

«Все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты и борются каждый за своего кандидата», — сказал Володин, отметив, что эти подходы «себя изжили». В отличие от России, в США нет многопартийности. «Поэтому наша система более открытая, более эффективна, более легитимна», — объяснил спикер Госдумы.